Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan genç kız tıp hayaline kavuştu...
Bingöl Üniversitesinde görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.
Bingöl Üniversitesinde görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.
Korkutata, geçen yıl şubat ayında Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aldığı puan ile Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna destek personeli kadrosundan atandı.
TAHSİLİNİ TAMAMLAMAKTAN VAZGEÇMEDİ
Yüksekokulun müdürlüğünde temizliğin yanı sıra ihtiyaç halinde sekreterlik de yapan Korkutata, bir yandan da tahsilini sürdürmeye karar verdi.
BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ
İşlerinden arta kalan zamanlarda ve mesai sonrası evinde ders çalışan Korkutata, dershaneye gitmeden, özel eğitim almadan hazırlandığı YKS'de sayısal türünde 490,186 puan alarak 16 bin 37'nci olmayı başardı.
İMKANLARI BAHANE EDENLERE ÖRNEK OLACAK
Korkutata aldığı bu sonuçla hayalindeki tıp eğitimine bir adım daha yaklaştı.