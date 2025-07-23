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Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan genç kız tıp hayaline kavuştu...

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Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan genç kız tıp hayaline kavuştu...

Bingöl Üniversitesinde görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.

Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan genç kız tıp hayaline kavuştu... - Resim: 1

Bingöl Üniversitesinde görev yapan 21 yaşındaki Hacer Pelşin Korkutata, işinden arta kalan zamanlarda hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı puan ile 16 bin 37'nci olarak tıp fakültesine girmeye hak kazandı.

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Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan genç kız tıp hayaline kavuştu... - Resim: 2

Korkutata, geçen yıl şubat ayında Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) aldığı puan ile Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokuluna destek personeli kadrosundan atandı.

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Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan genç kız tıp hayaline kavuştu... - Resim: 3

TAHSİLİNİ TAMAMLAMAKTAN VAZGEÇMEDİ

Yüksekokulun müdürlüğünde temizliğin yanı sıra ihtiyaç halinde sekreterlik de yapan Korkutata, bir yandan da tahsilini sürdürmeye karar verdi.

BÜYÜK BİR BAŞARI ELDE ETTİ

İşlerinden arta kalan zamanlarda ve mesai sonrası evinde ders çalışan Korkutata, dershaneye gitmeden, özel eğitim almadan hazırlandığı YKS'de sayısal türünde 490,186 puan alarak 16 bin 37'nci olmayı başardı.

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Üniversitede temizlik görevlisi olarak çalışan genç kız tıp hayaline kavuştu... - Resim: 4

İMKANLARI BAHANE EDENLERE ÖRNEK OLACAK

Korkutata aldığı bu sonuçla hayalindeki tıp eğitimine bir adım daha yaklaştı.

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