Üniversite sınavına Aleyna Tilki girdi. 'Nasıl geçti' sorusuna bakın ne cevap verdi
Bugün üniversite sınavına giren Aleyna Tilki, zamanın yetersizliğinden şikayet etti. Tilki, "Zaman yetiştirmek" zordu diyerek sosyal medya hesabından isyan etti.
Reklamın iyisi kötüsü olmaz felsefesini benimseyen ve son günlerde yaptığı skandal paylaşımlarla gündeme oturmayı başaran Tilki son günlerin en çok konuşulan ismi olan Aleyna Tilki, bugün üniversite sınavına girdi. Sınav sonrası paylaşım yapan Tilki, sürenin yetmediğinden yakındı.
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Hem heyecanlılar hem de sona geldikleri için mutlular. 2 buçuk milyon öğrenci tüm yıl hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) girdi.
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Tilki de sınava girenler arasındaydı. Dün akşam twitter hesabından "Yarın üniversite sınavım var. Ben uyuyorum" paylaşımını yaptı.
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Bugün sınav heyecanını yaşayan Aleyna Tilki, sınavdan çıktıktan sonra yine sosyal medya hesabı Twitter'dan isyan etti.
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