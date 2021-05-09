Üniversite öğrencisi genç kızın 4 yıldır bitmeyen kabusu! Saplantılı aşık 'eskort kız' hesabı açtı
AFYONKARAHİSAR'da 19 yaşındaki Buse Dönmez'in hayatı tanımamasına rağmen kendisine aşık olan 17 yaşındaki Azad E. nedeniyle adeta kabusa döndü. Aldığı tehdit ve taciz mesajlarından dolayı sosyal medya kullanamayan, hatta evden bile çıkmayan genç kızın adına saplantılı aşık son olarak escort hesapları açtı. Olayın ardından genç kız soluğu savcılıkta alarak yardım istedi.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Buse Dönmez’in hayatı 4 yıl önce memleketi Kütahya’da spor lisesinde okurken hiç tanımadığı ve ismini bile bilmediği Azad E. (17) nedeniyle adeta kabusa döndü. 15 yaşındayken ismini bile çok sonra öğrendiği Azad E. tarafından takip edilmeye başlanan Dönmez, aradan geçen 4 yıla rağmen hala takip edilmeye devam ediliyor.
Yaşanan akıl almaz olaylar zincirinin yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü ve korku içerisinde yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Dönmez’in annesi Semra Dönmez, emniyetin her şeyi yapmasına rağmen Azad E.’den bir türlü kurtulamadıklarını ifade etti. Anne Dönmez, “Ben sürecin 2 yılına şahidim. 4 yıl önce başlamış kızıma olan tehditleri. Kızım sosyal medyasını açtığında tehditleri devam ediyor. Sürekli tehdit ve taciz mesajları atıyor. Geceleri escort hesapları açıyor. Kızım adına sahte hesaplar açıp, onun resimlerini paylaşıyor” dedi.
“Emniyet ve Adalet Bakanlığı herkes üzerine düşeni yaptı”
Anne Dönmez, polisin sürekli bu şahsın peşinde gezdiğini dile getirerek şunları söyledi: “Psikolojimiz bozuldu ve çok kötü bir süreç geçiriyoruz, uyku uyuyamıyoruz. Tanımadığımız bir insanın bizim hayatımızı zindan etmesini istemiyoruz. Buna bir çare bulunmasını istiyoruz. Emniyet ve Adalet Bakanlığı başta olmak üzere herkes üzerine düşen görevi yaptı, elinden gelenin fazlasını yaptı. Devlet şimdi işini gücünü bıraktı, polis ve memur saplantılı bir ruh hastasının peşinde geziyor. Artık yakamızdan düşsün istiyorum.”
“Umut vermediğim saplantılı, ruh hastası biri tarafından rahatsız ediliyorum”
4 yıldır sürekli takip ve taciz edildiği için kabus dolu bir hayat yaşayan 19 yaşındaki Buse Dönmez ise Azad E.’nin kendisini Türkiye gündemini sarsan kadın cinayetleri ile tehdit ettiğini kaydetti. Şahsın kendisini otobüs durağında gördüğünü ve o zamandan sonra da kendisine platonik bir aşk beslemeye başladığını belirten Dönmez şöyle konuştu: