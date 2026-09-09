Üniversite öğrencilerine müjde! Her ay hesaplarına 13 bin 750 lira yatırılacak
Yükseköğrenim yolculuğunda üstün derece elde eden genç yetenekler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önemli bir finansal destek sunuyor. YKS'de ilk 100 bin dilimine girerek kritik lisans bölümlerine yerleşen seçilmiş 500 öğrenci, her ay düzenli olarak 13 bin 750 TL burs alırken, adaylar bu imkandan yararlanmak için 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında dijital kanallar üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor. İşte detaylar...
Üniversite sınavında üstün derece elde eden gençlerin eğitim yolculuğuna katkı sağlamak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Araştırma Burs Programı'nın kapsamını genişletti.
Bu çerçevede YKS'de ilk 100 bin dilimine girerek kritik lisans programlarını tercih eden öğrenciler, her ay 13 bin 750 TL tutarında finansal destekten yararlanma imkanına kavuşuyor.
KONTENJAN 500 KİŞİYE ÇIKARILDI BÖLÜM SAYISI 35 OLDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimatı doğrultusunda başlangıçta 300 kişi olarak planlanan lisans burs kontenjanı 500 kişiye yükseldi.
Yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, "Program kapsamında desteklenen lisans bölüm sayısı da 28'den 35'e yükseltilerek daha fazla öğrencinin burs imkanından yararlanmasının önü açıldı" ifadesi paylaşıldı.
Türkiye'nin gelecekteki enerji hamlelerine yön verecek çok daha geniş bir öğrenci kitlesi destek kapsamına dahil edildi.
İLK 100 BİNE GİREN ÖĞRENCİLERE AYLIK 13 BİN 750 TL DESTEK
Açıklanan yeni burs paketinden, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda ilk 100 bin başarı sıralamasına adını yazdıran ve listelenen lisans programlarına yerleşen gençler faydalanıyor.
Belirlenen stratejik alanlardaki lisans bölümlerine kayıt yaptıran başarılı adaylar, eğitim süreçleri boyunca her ay düzenli olarak 13 bin 750 TL nakdi ödeme alıyor.
Sağlanan bu maddi katkıyla gençlerin geçim kaygısı yaşamadan doğrudan bilimsel araştırmalarına ve derslerine odaklanmaları hedefleniyor.
LİSANS VE DOKTORA SONRASINA İKİ AYRI PROGRAM AÇILDI
Bakanlık çatısı altında yürütülen Araştırma Burs Programları, sadece lisans seviyesiyle sınırlı kalmayıp iki ana eksende ilerliyor.
Yapılanma; 'başarı' ve 'araştırma' olmak üzere iki ayrı kategori üzerinden gençleri destekliyor.
Lisans öğrencilerinden doktora sonrası kıdemli araştırmacılara kadar uzanan geniş yelpaze sayesinde, genç bilim insanlarının ulusal araştırma ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor.
BAŞVURULAR 1-15 EYLÜL ARASINDA ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK
Burs programına dahil olmak isteyen adayların beklediği başvuru takvimi de netlik kazandı.
Başvurular 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Destek Sistemi üzerinden çevrim içi ortamda alınıyor.
Sürece dahil olmak isteyen adayların üniversite kayıt belgeleri ile YKS başarı sıralamalarını gösteren resmi belgeleri sisteme yüklemeleri şart koşuluyor.
AKADEMİK DANIŞMAN ATANACAK VE STAJ KAPILARI AÇILACAK
Bursiyerlerin belirlenmesi sürecinde, adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralaması temel alınıyor.
Programa kabul alan her bir genç araştırmacı için kendi alanında uzman bir akademik danışman görevlendiriliyor.
Kazanan öğrenciler sadece maddi katkı elde etmekle kalmayıp; staj, teknik araştırma ve kariyer basamaklarını tırmanma noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın faaliyet alanlarında sunduğu fırsatlardan doğrudan faydalanıyor.