Üniversite öğrencilerine müjde! Her ay hesaplarına 13 bin 750 lira yatırılacak

KONTENJAN 500 KİŞİYE ÇIKARILDI BÖLÜM SAYISI 35 OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın talimatı doğrultusunda başlangıçta 300 kişi olarak planlanan lisans burs kontenjanı 500 kişiye yükseldi.

Yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, "Program kapsamında desteklenen lisans bölüm sayısı da 28'den 35'e yükseltilerek daha fazla öğrencinin burs imkanından yararlanmasının önü açıldı" ifadesi paylaşıldı.

Türkiye'nin gelecekteki enerji hamlelerine yön verecek çok daha geniş bir öğrenci kitlesi destek kapsamına dahil edildi.