Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, rakibi Union Saint Gilloise karşısında deplasmanda güzel bir skor elde edip, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 belli oldu.
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor.
İlk maçta kazanarak sahasında oynayacağı maçı avantajlı hale getirmek isteyen Fenerbahçe, galibiyet için sahada olacak. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka saat 23.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.