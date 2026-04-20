Üniforma zorunlu, velilere giriş yasak! İşte okullardaki yeni güvenlik önlemleri
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından yeni adımlar beklenirken bazı okullar kendi kurallarını erkenden ilan etti. Okullar, öğrencilere ve velilere yeni yasaklar getirdi.
Türkiye zor bir haftayı geride bıraktı. Önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş'tan gelen okul saldırıları başta aileler olmak üzere tüm Türkiye'yi endişelendirdi. Okullardaki güvenlik konusu tekrardan sıkı bir şekilde masaya yatırılırken bazı okullar yeni kurallarını duyurdu. Okulların sosyal medya hesapları ve Whatsapp grupları üzerinden kurulan iletişimde yeni yasaklar duyuruldu.
İlkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan yeni kurallarda bazı okullar üniformaları zorunlu tuttu. Veliler için randevu sistemlerini aktif hale getiren okulların ayrıca öğrencilerin okullara erken girmesini veya geç çıkmasını velilere mesajla bildirecek.
ÖĞLE ARASINDA OKULDAN ÇIKIŞ YASAK
Yeni güvenlik önlemleri okullardan okullara farklılık gösterdi. Bazı okulların duyurduğu yeni değişiklikler şu şekilde;
Lise kademesindeki okullar, özellikle velinin izni ve bilgisi olmadan öğrencilerin okuldan çıkamayacağını duyurdu. Okula giden velilerin ise ‘Veli Bekleme Alanı’nın dışında bulunamayacağını belirten okullar, velilerin refakatsiz bir şekilde okulun içinde dolaşmasına da izin vermeyecek. Okulda rahatsızlanan ya da izin almak isteyen öğrenciler, velilerinin okula gelmesini bekleyecek.
Aramalar sıklaştırılacak ve suç teşkil eden unsurları taşıyan öğrenciler anında disiplin cezası alacak.
Tam gün eğitim yapan okulların bir kısmı da öğle arasında okuldan çıkışı yasakladı. Okullar bunun yerine öğrencilere yemeklerini evden getirmelerini ya da kantinden almalarını önerdi.