UNESCO'dan korkutan tsunami raporu! İstanbul da listede!

Özellikle Marsilya, İskenderiye ve İstanbul şehirlerinin büyük risk altında olduğunu belirten örgüt, önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir metre yüksekliğinden daha fazla olan tsunaminin gerçekleşme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu açıkladı.