UNESCO'dan korkutan tsunami raporu! İstanbul da listede!
Duyuru Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, yakın tarih içerisinde meydana gelecek tsunami tehlikesi ile ilgili bir rapor hazırladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, hazırladığı son raporunda, gerçekleşebilecek bir tsunaminin Akdeniz veya yakınındaki büyük şehirleri etkileyeceğini belirtti.
Özellikle Marsilya, İskenderiye ve İstanbul şehirlerinin büyük risk altında olduğunu belirten örgüt, önümüzdeki 30 yıl içerisinde bir metre yüksekliğinden daha fazla olan tsunaminin gerçekleşme ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu açıkladı.
UNESCO, tsunamilerin meydana geldiği Pasifik ve Hint Okyanusu'ndaki toplulukların genellikle tehlikelerin farkında olmasına rağmen, Akdeniz de dahil olmak üzere diğer kıyı bölgelerde hafife alındığını söyledi.
Yayımlanan raporda UNESCO, Akdeniz'deki yeni beş risk altındaki şehir ve bölgenin, daha önce açıklanan 21 ülkedeki diğer 40 "tsunamiye hazır" kasaba ve şehre katılacağını vurguladı.