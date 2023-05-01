UNESCO ödüllü TÜBİTAK'çı Erbahar'ın ölüm nedeni belli oldu! 'Siyanür içerek...'

Erbahar'ın evinde bulunan ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşine hitaben yazdığı değerlendirilen "Seni çok seviyorum" notu ise intihar ihtimalini güçlendirdi. Erbahar'ın notta tam 27 kez 'çok' kelimesini kullanması dikkat çekti. Sosyal medyada pekçok kişi konunun bir "şüpheli ölüm" olabileceği yazıldı.