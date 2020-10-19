UNESCO listesindeki 9 asırlık Harran Sarayı'nda sevindiren gelişme: Ana kapısı bulundu
ŞANLIURFA'da 9 asırlık Harran Sarayı'nın 7 metre yüksekliğindeki ana kapısı iki yıl aramanın ardından gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki sarayın henüz bilinmeyen yüzlerce odasının bulunduğu kaydedildi.
Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal; Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle tarihi sarayda 6 yıldır kazı çalışması yürüttüklerini anımsattı.
Önal, milattan önce 6 binli yıllardan bu döneme kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan tarihi bölgede gerçekleştirilen çalışmaların, ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.
Hamamlar ortaya çıkarıldı: Harran Sarayı'nda daha önceki dönemlerde yapılan kazılarda üç kubbeli hamam bulunduğunu anımsatan Önal, Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi'ne ait 12-13'üncü yüzyılda yapılan hamamın soğukluk, ılıklık, sıcaklık odaları ve külhan bölümlerinin de tamamen ortaya çıkarıldığını belirtti.
Yüzlerce odası var: Prof. Dr. Mehmet Önal, Harran Sarayı'nın Orta Doğu ülkelerinde Orta Çağ'dan bu yana ayakta kalmış nadir saray örneklerinden birisi olduğuna dikkati çekerek, 9 asırlık tarihi sarayın yüzlerce odasının bulunduğunu bildirdi.