UNESCO adayı Gediz Deltası yüzlerce kuş türüne yuva oldu

"Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yarısı bölgede görülüyor"

Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, Gediz Deltası'ndaki habitat yapısının dağ ve deniz arasında değiştiğini, bu nedenle bölgenin farklı habitat, bitki türleri, kuş türleri ve diğer canlılara ev sahipliği yaptığını söyledi.