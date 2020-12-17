UNESCO adayı Gediz Deltası yüzlerce kuş türüne yuva oldu
Gediz Nehri'nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi'nde birikmesiyle oluşan Gediz Deltası, 40 bin hektarlık yüzölçümü ile Doğu Akdeniz'in en büyük deltalarından biri olma özelliğini taşıyor. Ramsar Alanı, Yaban Hayatı Koruma Sahası ve Doğal Sit Doğal Alanları Koruma statülerini taşıyan ve UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edilmesi için başvuru yapılan Gediz Deltası, yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın nadir habitatlarını buluşturan Gediz Deltası, zengin yaşam kaynaklarıyla yaklaşık 300 kuş türüne ev sahipliği yaparken 51 kuş türünün de üreme alanı oldu.
Doğa Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Deltası'ndaki farklı kuş türlerini kayıt altına almak ve haritalandırmak için 'Güney Gediz Deltası 2020 Yılı Üreyen Kuş Atlası' çalışması yaptı.
Çalışma kapsamında 14-24 Haziran tarihlerinde toplam 9 bin 900 hektarlık alanda saha çalışması gerçekleştirildi ve uzunbacaktan kocagöze, kerkenezden kukumava kadar bölgeyi üreme alanı olarak kullanan 51 kuş türü tespit edildi.
"Türkiye'deki kuş türlerinin yaklaşık yarısı bölgede görülüyor"
Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırmaları Koordinatörü Şafak Arslan, Gediz Deltası'ndaki habitat yapısının dağ ve deniz arasında değiştiğini, bu nedenle bölgenin farklı habitat, bitki türleri, kuş türleri ve diğer canlılara ev sahipliği yaptığını söyledi.