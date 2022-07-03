Umut Evirgen Serenay Sarıkaya aşkı resmileşti
Uzun süredir aşk dedikoduları çıkan fakat 'sadece arkadaşız' demekle yetinen Serenay Sarıkaya - Umut Evirgen arasındaki aşk, Evirgen'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar resmiyet kazandı
Magazin dünyasının tanınan ismi Umut Evirgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Serenay Sarıkaya ile arasında olan aşkı ilan etti.
Cem Yılmaz ile olan birlikteliğin ardından ekranlardan ve magazin medyasından uzak olan Serenay Sarıkaya'nın ismi bir süredir Umut Evirgen ile anılıyordu.
Ancak çift, her fırsatta haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamıştı. “Uzun zamandır birbirimizi tanıyoruz, sadece arkadaşız” demekle yetinen oyuncu, ünlü işletmeci ile sarmaş dolaş görüntülenmişti.
Sarıkaya, rol aldığı Alice Müzikali'nden sonra soluğu Evirgen'in yanında almıştı. Oyuncu, Evirgen'i önce boynundan öpmüş, sonra da sarılmıştı. Evirgen de sevgilisine alnından öperek karşılık vermişti. 29 yaşındaki güzel ve kendisinden üç yaş büyük işletmecinin samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.
İtiraf geldi
Uzun süredir arkadaş olan ikilinin, yaklaşık altı ay önce bu dostluklarını flörte dönüştürdüğü konuşuluyordu. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan ikiliden ilk açıklama Umut Evirgen’den gelmişti.