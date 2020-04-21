Umut Demirdelen hayatını kaybetti! Ölüm sebebi nedir? Yoğun bakımdaydı
Usta oyuncu Umut Demirdelen'den sevenlerine kötü haber geldi. Sevilen oyuncu kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakıma alınan Demirdelen hayatını kaybetti.
Yılların usta oyuncusu Umut Demirdelen, sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye kaldırıldı fakat usta oyuncudan hayranlarına kötü haber geldi. Umut Demirdelen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kötü haberi tiyatrocu Nedim Saban duyurdu.
Saban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Canım Umut Demirdelenciğim. Bunu yapmayacaktın. Hepimiz ağlıyoruz. Seni çok seviyoruz"
Ünlü oyuncu sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Demirdelen'e 3 kez koronavirüs testi yapıldığı, 3 testin de negatif çıktığı öğrenilmişti.
"67 yaşında hayata gözlerini yumdu": Öğlen saatlerinde vücudundaki değerlerin iyileştiği ve durumunun iyiye gittiği bildirilen Umut Demirdelen, ne yazık ki hayata tutunamadı. Demirdelen, 67 yaşında yaşama gözlerini yumdu.