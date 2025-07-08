Umut Akyürek kızı için yardım istemişti! Yeniden madde kullanmaya başladı...

"Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor."