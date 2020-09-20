Umudun ve azmin simgesiydi Neslican Tay mezarı başında anıldı
Kanserle mücadele ederken 2019 yılında hayata veda eden Neslican Tay, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki başarma duygusunu harekete geçiren Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da 'Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim' diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak Neslican'dan bu kez acı haber gelmiş ve geçtiğimiz 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti. Neslican Tay, ölümünün birinci yılındı anıldı.
Haluk Levent önücülüğünde, marmara mermeri ile yapılan anıt mezarda bulunan güvercin ise Neslican'ın hastanede tedavi gördüğü sırada her gün camına konduğu tek ayağı olmayan güvercini temsil ediyor.
Güvercin motifinin hemen altında ise Neslican ile sembolleşmiş sözü "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" ifadeleri yer aldı.
Gerçekleştirdiği konser esnasında Neslican Tay'ın vefatını öğrenen sanatçı Haluk Levent, sahneden anıt mezar sözü vermişti. Verdiği söze istinaden Neslican Tay için yapılan anıt mezara öncülük eden Haluk Levent, anma törenine katıldı.