Umudun ve azmin simgesiydi Neslican Tay mezarı başında anıldı

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen 3 kez kanseri yenerek herkesin içindeki başarma duygusunu harekete geçiren Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da 'Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim' diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak Neslican'dan bu kez acı haber gelmiş ve geçtiğimiz 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti. Neslican Tay, ölümünün birinci yılındı anıldı.