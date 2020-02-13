Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik İdlib'de umut dağıttı!
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, bu sefer de İdlib'e 'Umuda koştu.' Özçelik, çadır kentlerde kalanlar için yardım dağıttı.
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, yaptığı iyiliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 7'den 70'e herkesin hayranı olduğu Özçelik, bu kez de İdlib'de Suriye rejiminin ablukasından dolayı zor günler geçiren insanların yardımına koştu.
Oyunculuğu bıraktıktan dernek kuran Gamze Özçelik, savaş bölgesindeki çadır kentleri ziyaret etti. Getirdiği yardımları yöre halkına dağıtan Özçelik, sosyal medya hesabından da fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmedi.
Gamze Özçelik paylaşımını yaptığı resimlere şu notu düştü:
"Sevmek için nedene ihtiyacı yoktur insanın. Sadece seversin. Bazen yolunu seversin, bazen gülüşünü, bazen masumiyetini. Hele de çocuksa ne olursa olsun sadece seversin."
Yorumuna binlerce beğeni yağan Özçelik'in Instagram hesabında 982 bin takipçisi bulunuyor.