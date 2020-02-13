Umuda Koşanlar Derneği kurucusu Gamze Özçelik İdlib'de umut dağıttı!

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan Gamze Özçelik, yaptığı iyiliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 7'den 70'e herkesin hayranı olduğu Özçelik, bu kez de İdlib'de Suriye rejiminin ablukasından dolayı zor günler geçiren insanların yardımına koştu.