Umre dönüşü ölen Esra Elönü'nün babasında koronovirüs mü vardı?

Esra Elönü: "Babamı umre dönüşü kaybettim"

Esra Elönü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı umreden döndüğü gece kaybettik. Rabbimin inşirahı için dua ediyorum. Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" açıklamasında bulundu.