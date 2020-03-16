Umre dönüşü ölen Esra Elönü'nün babasında koronovirüs mü vardı?
Esra Elönü'nün babası önceki gün umreden döndükten sonra dün sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'daki evinde evinde ölü bulundu. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Gaziosmanpaşa Merkez Cami emekli imamlarından olan, Gazeteci Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü'nün evinin bulunduğu sokağa dün öğle saatlerinde Sağlık Bakanlığı görevlileri ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi.
Eve giren ekiplerin maskeli ve özel kıyafetli olduğu görüldü. Elönü'nün cansız bedeni gerekli incelemeler için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kovid-19 testi negatif çıktı : Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede Şaban Elönü için yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.
Esra Elönü: "Babamı umre dönüşü kaybettim"
Esra Elönü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı umreden döndüğü gece kaybettik. Rabbimin inşirahı için dua ediyorum. Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum. Yapılan testlerin sonucu negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" açıklamasında bulundu.