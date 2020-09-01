Ümraniye'de üvey anne dehşeti! Kızını kaynar su ile haşlayıp 'yanlışlık oldu' dedi

Ocak ayında yaşanan olayı hatırlatan I.T.'nin öz annesi Kesra Yılmaz, "Kızım karnesini aldıktan sonra babasına gitmek istedi. İlk gittiği gün özel bölgesine tekme atmış. Başıma bir şey gelirse diye teyzesine konum göndermiş. Teyzesi de babasıyla konuşarak dönmesini istemiş. Babası, bir gün daha kalmasını istemiş. Sonraki akşam da yemek yedikten sonra çay suyu koymuşlar. Daha sonra üvey annesi tabakları bulaşık makinasına dizmesini istiyor. Makinayı açarken kaynar suyu başından aşağı döküyor. Kızım o sırada bayılıyor. Kadın kaçıp içeri gidiyor. Su yüzüne de gelmiş.