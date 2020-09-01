Ümraniye'de üvey anne dehşeti! Kızını kaynar su ile haşlayıp 'yanlışlık oldu' dedi
ÜMRANİYE'de 15 yaşındaki üvey kızının üzerine kaynar su döken kadın hakkında soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kaynar suyun silah sayıldığı iddianemade şüphelinin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Ümraniye'de Ocak ayında 15 yaşındaki I.T. yarıyıl tatilini geçirmek üzere babası ve üvey annesinin yanına gitti.
İddialara göre üvey annesi Yasemin T. bulaşıkları makinaya dizme bahanesiyle mutfağa çağırdığı I.T.'nin başından aşağı kaynar su döktü. Başı ve sırtı yanan kız hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma tamamlanarak Yasemin T. hakkında iddianame hazırlandı. Kaynar suyun silah olarak kabul edildiği iddianamede Yasemin T.'nin, "Silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Ocak ayında yaşanan olayı hatırlatan I.T.'nin öz annesi Kesra Yılmaz, "Kızım karnesini aldıktan sonra babasına gitmek istedi. İlk gittiği gün özel bölgesine tekme atmış. Başıma bir şey gelirse diye teyzesine konum göndermiş. Teyzesi de babasıyla konuşarak dönmesini istemiş. Babası, bir gün daha kalmasını istemiş. Sonraki akşam da yemek yedikten sonra çay suyu koymuşlar. Daha sonra üvey annesi tabakları bulaşık makinasına dizmesini istiyor. Makinayı açarken kaynar suyu başından aşağı döküyor. Kızım o sırada bayılıyor. Kadın kaçıp içeri gidiyor. Su yüzüne de gelmiş.