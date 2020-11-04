Ümraniye'de riskli ilan edilen mahalle sakinleri diken üstünde tedirginiz

"Tedirginiz"

Elmalıkent Sitesi'nden yaşayanlar ise binalarının durumundan tedirgin. Korktuğunu belirten ve bir an önce binaların yıkılmasını isteyen site sakinleri kendileri için de bir karar bekliyor. Sitede bulunan binada yapılan dış cephe çalışması ise hasar durumunu gözler önüne serdi. Sitede yaşayan Seher Yurtoğlu, "Dış cepheye yama yapıyorlar resmen, yıkılması lazım. Bu binaların, sitenin olduğu gibi yıkılması lazım" dedi. Mehmet Demirtaş ise, "Tedirginiz, burayı kooperatif yapmış ama hiçbir şeyi bilmiyoruz" diye konuştu.