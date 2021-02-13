Ümraniye'de iki çocuğu kurtarma anlarının en net görüntüleri ortaya çıktı

Umut, alt kadın penceresine çıkan bir yakını tarafından bacağından çekilerek içeri alınmak istendi. Ancak düşmekten kurtulamadı. 16 yaşındaki genç, mahalle sakinlerinin açtığı battiyeye düşünce ölünden kurtuldu. 4'üncü kattan düşen çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.