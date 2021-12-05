Ümraniye'de genç kız tartıştığı babasını sırtından bıçaklayarak öldürdü 5 suç kaydı çıktı

Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.