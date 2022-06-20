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 Ümraniye'de genç kadın 'beni dövüyor' diye kapıyı kilitledi! Dayakçı koca, 'eşim mahsur kaldı' diye itfaiye çağırdı

 Ümraniye'de genç kadın 'beni dövüyor' diye kapıyı kilitledi! Dayakçı koca, 'eşim mahsur kaldı' diye itfaiye çağırdı

İSTANBUL Ümraniye'de genç kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evinin kapısını kilitledi. Dışarıda kalan eş, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Gerçek ise polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı.

 Ümraniye'de genç kadın 'beni dövüyor' diye kapıyı kilitledi! Dayakçı koca, 'eşim mahsur kaldı' diye itfaiye çağırdı

Ümraniye'de genç kadın, eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle evinin kapısını kilitledi. Dışarıda kalan eş, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. Gerçek ise polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince alınarak karakola götürüldü.

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 Ümraniye'de genç kadın 'beni dövüyor' diye kapıyı kilitledi! Dayakçı koca, 'eşim mahsur kaldı' diye itfaiye çağırdı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, eşinden şiddet gördüğünü belirten genç kadın, önce kocasını markete gönderdi ardından evin kapılarını kilitledi. 

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 Ümraniye'de genç kadın 'beni dövüyor' diye kapıyı kilitledi! Dayakçı koca, 'eşim mahsur kaldı' diye itfaiye çağırdı

Eve geldiğinde içeriye giremeyen koca, itfaiye ekiplerini arayarak eşinin evde mahsur kaldığını iddia etti. 

İŞTE GENÇ KADININ OYUNU BOZDUĞU ANLARIN VİDEOSU

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 Ümraniye'de genç kadın 'beni dövüyor' diye kapıyı kilitledi! Dayakçı koca, 'eşim mahsur kaldı' diye itfaiye çağırdı

Polis ekiplerinin adrese gelmesiyle cama çıkarak, ekiplere seslenen genç kadın, 'Eve gelmesini istemiyorum. Beni dövüyor' dedi. 

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