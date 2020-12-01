Ümran Dut için Sağlık Bakanlığı harekete geçti Herkes gözlerini 'photoshop' sanıyor
BALIKESİRLİ Ümran Dut'a yardım elini Sağlık Bakanlığı uzattı. Ümran, doğuştan göz tansiyonuna bağlı görme problemleri yaşayan gözlerinden ilk muayenesini oldu.
Yaşadığı göz tansiyonu sebebiyle doğuştan bu yana yüzde 5 görebilen Balıkesirli 18 yaşındaki Ümran Dut’tan sevindiren haber... Gözlerine 'photoshop' yaptığı sanılan Ümran için Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serkan Kadir Keskin tarafından Balıkesir'e davet edilen Ümran Dut tedavi için umutlandı.
Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'un koordinesinde Tıp Fakültesi Hastanesinde kontrol edilen Dut, Göz Doktoru Hümeyra Yıldırım Can tarafından muayene edildi.
Kornea nakil birim sorumlusu Mehmet Şimşek'in hazır bulunduğu muayenede, Ümran Dut için rapor yazıldı.
Göz tansiyonu hastalığı olan Ümran Dut'un sürecinin hastane tarafından kontrol edileceği bildirildi