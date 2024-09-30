Ümitlenmeyin, kesin konuşuyorum dedi yeni asgari ücreti böyle duyurdu
Asgari ücret haberi! Milyonlar, açıklanmasına 3 kalmasına rağmen 2025 asgari ücretinin ne kadar olacağını merak ediyor. Sıkı para politikaları istenilen zammın yapılmayacağını gösterse de çalışanlar umudunu koruyor. Asgari ücretle ilgili son açıklama SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan geldi. 'Kesin konuşuyorum' diyen Karakaş emeklileri üzecek haberi de verdi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun Karakaş'a göre yanıtı...
Asgari ücret 7 70'e herkesi etkileyen bir veri haline geldi. Hizmet sektöründeki fiyatlar, gıda fiyatları, özel sektör maaşları artık neredeyse asgari ücrete bağlı. Hal böyle olunca yeni belirlenecek asgari ücret de milyonlar tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında ara zam bekleyen işçiler hayal kırıklığına uğrayarak gözlerini ocak ayına çevirmek zorunda kalmıştı. Yeni yılın ilk gününden önce açıklanması beklenen asgari ücrette birçok çalışanın ne kadar zam alacağını etkileyecek.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru ise "2025 asgari ücreti ne kadar olacak?". TGRT Haber'e konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, hem emeklileri üzecek haberi verdi hem de asgari ücret zammı için net konuştu. Özellikle memur emeklilerinin enflasyonun altında ezildiğini söyleyen Karakaş, yılbaşında da benzer bir sahnenin gerçekleşeceğini açıkladı.
Milyonlarca memur emeklisi ise SGK-BAĞKUR emeklisinin alacağı zamma ilişkin Karakaş şunları söyledi:
Yüksek ihtimalle memur emeklileri yüzde 10'u geçmeyecek bir zam alacaklar. SSK ve BAĞKUR emeklileri ise yüzde 15'i geçmez bir zam alır. Maksimum bu oranları görecek.