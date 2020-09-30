Ümitcan Uygun'un annesi Gülay'ın son görüntüsü çıktı Aleyna Çakır olayı

ANKARA'da Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Çakır’ın kendini asarak yaşamına son verdiği iddia edildi. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı.