Ümit Karan'ın ilişkin yaşadığı genç kızdan şok itiraflar! "Bana kokaini o verdi"

21 yaşındaki genç kız: Bana kokaini Karan verdi

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına SABAH ulaştı. Ş.N (21) isimli genç bir kızın geçtiğimiz Çarşamba günü savcılıkta Karan'la ilgili ifade verdiği ortaya çıktı. Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.