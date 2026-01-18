Ümit Karan'ın ilişkin yaşadığı genç kızdan şok itiraflar! "Bana kokaini o verdi"
Eski futbolcu Ümit Karan "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanmıştı. Karan'ın tutuklanmasına neden olan ifadeyi 21 yaşındaki Ş.N. isimli genç kız verdi. Genç kız Karan'la ilişki yaşadıkları dönemde, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti. Karan suçlamalara nasıl yanıt verdi? İşte detaylar...
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz Çarşamba akşamı Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, Perşembe sabahı ise DJ Merve Sanay ve fenomen Deniz Berk Cengiz'in de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.
"Uyuşturucu ticareti" , "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilerden Adli Tıp'ta saç ve kan örneği alındı. Cuma günü de düzenlenen operasyonda oyuncu Çağla Boz, oyuncu Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın'ın da arasında olduğu 5 isim gözaltına alındı.
Karan ve torbacılar tutuklandı
23 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin alınmasının ardından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulduğunu 14 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ümit Karan'la birlikte Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş, Nuray İstek'in da aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
21 yaşındaki genç kız: Bana kokaini Karan verdi
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklanan Ümit Karan'la ilgili suçlamaların ayrıntılarına SABAH ulaştı. Ş.N (21) isimli genç bir kızın geçtiğimiz Çarşamba günü savcılıkta Karan'la ilgili ifade verdiği ortaya çıktı. Karan ile 7 ay önce görüştüklerini ve yaklaşık 3 kez uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen genç kız, Karan'ın kendisine kokain verdiğini iddia etti.