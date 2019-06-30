Ümit Karan'dan çarpıcı sözler! Bu paraları kim çaldı?
Eski Galatasaray’lı yıldız oyuncu Ümit Karan, teknik direktörlüğünü yaptığı Shkupi’nin kampı öncesi gündemi sarsacak açıklamalar yaptı.
Bolu’da kamp yapan Kuzey Makedonya 1. Lig takımlarından Shkupi’nin hocası eski Galatasaray’lı yıldız oyuncu Ümit Karan, en büyük hayalinin oyuncu olarak çalıştığı sarı kırmızılı takımda hocalık yapmak olduğunu söyledi.
Kuzey Makedonya 1. Lig takımlarından Shkupi, yeni sezon hazırlıklarına Galatasaray’ın eski yıldız oyuncularından olan Ümit Karan’ın teknik direktörlüğünde Bolu’da başladı. Günde çift antrenman yapan Shkupi takımı, Temmuz ayı içerisinde Ermenistan'ın Pyunik takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı çalışmalarını da burada sürdürüyor.
Karan, Türk takımlarından zaman zaman teklifler geldiğini belirterek, “Profesyonel insanlarız. Zaman zaman teklifler alıyorum ama şuan benim bir hedefim var. Shkupi ile beraber ligde kafaya oynamak, gerekirse şampiyonluğa oynamak. Pyunik Ermenistan takımıyla Avrupa Kupası eleme maçımız var. O da çok zor bir maç olacak. Belki bir tur atlarsak çok keyifli olacak. 3’üncü turda belki bir Türk takımına rakip olarak çıkabilir” dedi.
“Bizim sevdamız her zaman sarı kırmızı” Teknik direktörlük kariyerinde hayalinin her zaman Galatasaray olduğunu söyleyen Ümit Karan, “Ben futbol oynarken hayal ettiğim bir takım vardı. O da Galatasaray’dı. Nasip meselesi... Hayalimde her zaman Galatasaray var. Galatasaray sevgisi olduğu için isterim.