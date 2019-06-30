Ümit Karan'dan çarpıcı sözler! Bu paraları kim çaldı?

Karan, Türk takımlarından zaman zaman teklifler geldiğini belirterek, “Profesyonel insanlarız. Zaman zaman teklifler alıyorum ama şuan benim bir hedefim var. Shkupi ile beraber ligde kafaya oynamak, gerekirse şampiyonluğa oynamak. Pyunik Ermenistan takımıyla Avrupa Kupası eleme maçımız var. O da çok zor bir maç olacak. Belki bir tur atlarsak çok keyifli olacak. 3’üncü turda belki bir Türk takımına rakip olarak çıkabilir” dedi.