Ümit Karan'dan çarpıcı sözler! Bu paraları kim çaldı?

“Bizim sevdamız her zaman sarı kırmızı” Teknik direktörlük kariyerinde hayalinin her zaman Galatasaray olduğunu söyleyen Ümit Karan, “Ben futbol oynarken hayal ettiğim bir takım vardı. O da Galatasaray’dı. Nasip meselesi... Hayalimde her zaman Galatasaray var. Galatasaray sevgisi olduğu için isterim.