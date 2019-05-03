Ümit Erdim'in 'Deli Dana' dansı sosyal medyada olay oldu

Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisindeki 'Var mısın Arif' rolüyle ismini geniş bir kitleye duyuran Ümit Erdim, sosyal medyada çektiği videolarla takipçilerini güldürmeye devam ediyor. Erdim son olarak Erik Dalı performansıyla takipçilerini hem güldürdü hem de hayran bıraktı.