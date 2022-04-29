Ümit Erdim Oğuzhan Koç'lu mesajı ifşa etti! Bu kalitesizlik, üslupsuzluk...

Bir süredir ekrandan uzak olan ve pilotluk yapan Ümit Erdim kendisine gelen bir mesaja sinirlendi. Ümit Erdim Oğuzhan Koç içerikli mesajları ifşa ederek duygularını ifade etti. Ümit Erdim paylaşımı sonrası sosyal medyada gündem oldu.