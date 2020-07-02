Ümit Erdim 60 kilo verince başı belaya girdi zayıflamanın zararı bakın ne oldu
Ümit Erdim, fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olup tam 60 kilo verdi. Erdim'in kilo vermiş olması ise onu zarara uğrattı.
Hayat Bilgisi diziyle gönüllere taht kuran Ümit Erdim, geçtiğimiz senelerde fazla kilolarından kurtulmak istedi. Zayıflamak için ise bıçak altına yattı ve mide ameliyatı oldu. 60 kilo veren Erdim, yeni görüntüsüyle de herkesi şaşırttı.
Şimdilerde fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken Ümit Erdim, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı. Uzun süredir bir projede yer almayan Erdim, bunun en büyük sebeplerinden birinin zayıflaması olduğunu söyledi.
Erdim, internet kullanıcılarının ''Eski haline dön böyle iş bulamazsın'' yorumuna ''Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm'' şeklinde yanıt verdi.
140 kilo olan ve daha sonra zayıflayarak bambaşka bir görüntüye ulaşan Ümit Erdim kendisine son haliyle ilgili gelen mesajlara da zaman zaman tepki gösteriyor.