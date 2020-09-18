Ümit Can'ın annesi 'ölümümden Müge Anlı suçlu' deyip intihar etti! Müge Anlı ATV canlı yayında cevap verdi

Müge Anlı Tatlı Sert'te günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili şok gelişmeler devam ediyor. Aleyna'nın ölümüyle ilgili suçlanan Ümit Can Uygun'un, yurtlarda kalan kızları fuhuşa sürüklemekle suçlanan annesi Gülay Uygun başına tek kurşun sıkarak intihar etti. 2 sayfalık intihar mektubunda "Ölümümden Müge Anlı suçludur" suçlaması yaptığı iddia edilen Gülay Uygun'un ölümü şüpheli bulundu. Elinde pazar poşetleri ile ormanlık alana giden Uygun'un ağzında maske ile intihar etmesi kafaları karıştırdı. Bir ayağında da ayakkabı olmayan Gülay Uygun'un intiharı şüpheli bulunurken, oğlu Ümit Can Uygun ve alkollü olarak kameraların önüne geçen kocası da , Müge Anlı'yı tehdit ettiler. Tüm bunlara Müge Anlı'nın cevabı ne oldu? İşte Müge Anlı'nın olay cevabı...