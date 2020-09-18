Ümit Can'ın annesi 'ölümümden Müge Anlı suçlu' deyip intihar etti! Müge Anlı ATV canlı yayında cevap verdi
Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümit Can Uygun'un annesinin "Ölümümden Müge Anlı suçlu" notu bırakıp intihar etti. Müge Anlı bugün ATV'nin canlı yayınında o iddiaya cevap verdi. İntihar şüpheli olduğunu belirten Müge Anlı, kendisinin ailesinin, konuşanların tehdit edildiğini belirtip, suçlamaları reddetti.
Müge Anlı Tatlı Sert'te günlerdir işlenen Aleyna Çakır cinayetiyle ilgili şok gelişmeler devam ediyor. Aleyna'nın ölümüyle ilgili suçlanan Ümit Can Uygun'un, yurtlarda kalan kızları fuhuşa sürüklemekle suçlanan annesi Gülay Uygun başına tek kurşun sıkarak intihar etti. 2 sayfalık intihar mektubunda "Ölümümden Müge Anlı suçludur" suçlaması yaptığı iddia edilen Gülay Uygun'un ölümü şüpheli bulundu. Elinde pazar poşetleri ile ormanlık alana giden Uygun'un ağzında maske ile intihar etmesi kafaları karıştırdı. Bir ayağında da ayakkabı olmayan Gülay Uygun'un intiharı şüpheli bulunurken, oğlu Ümit Can Uygun ve alkollü olarak kameraların önüne geçen kocası da , Müge Anlı'yı tehdit ettiler. Tüm bunlara Müge Anlı'nın cevabı ne oldu? İşte Müge Anlı'nın olay cevabı...
Müge Anlı ATV'deki canlı yayında Gülay Uygun'un intiharı ve ailesinin kendisine yönelik suçlamalarına cevap verdi. Gülay Uygun'un intihar etmemiş olsa iki gün sonra ifadesinin alınacağını duyuran Müge Anlı, intiharın şüpheli olduğunu, olay yeri fotoğraflarına bakarak bunu söylediğini dile getirdi. "Yine suçlu ben oldum" diyen Müge Anlı, kendisinin, ailesinin, programa katılanların tehdit edildiğini belirtip, "bu yoldan dönmeyeceğim" dedi. İşte Müge Anlı'nın açıklamasından satır başları...
Yapılan ilk tespitlere göre bu bir intihar. Çok enterasan, olay yeri fotoğraflarına bakınca çok enteresan şeyler var. ormanlık bir alana gidiyor, intihar etmeyi düşünüyor, elinde pazar poşetler ensesinden bir el sıkılmış şekilde intihar ediyor. Ben öncelikle başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin.
Ben soruşturmayı özellikle aile e çocukla ilgili olanları devlete bırakma taraftarıyım. Zaten devlet de bunu yaptı ve müfettiş gönderdi. Müfettişler, bilgi de almaya başladılar kızlardan. Çok sayıda kız bu konuda bizi aradı, röportajlar da yaptık. Ama o röportajları müfettişlere vereceğimi söyledim, yayınlamadım.