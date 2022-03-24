Ümit Besen'in eşi dolandırıcıların eline düştü Emel Besen kimdir kaç yaşında
Ünlü sanatçı Ümit Besen'in eşi Emel Besen dolandırıcıların eline düştü. Emel Besen kendisini avukatlık şirketinden arayarak kargo ücreti adı altında para isteyen kişilerden şikayetçi oldu.
Ümit Besen'in eşi Emel Besen kendisini avukatlık şirketinden arayarak kargo ücreti adı altında para isteyen kişilerden şikayetçi oldu. Kargo ücretinin ödenmemesi halinde hakkında icra takibi yapılacağı yönünde ısrarla arandığını söyleyen Emel Besen, art niyetli kişilerin tuzağına düşme tehlikesi geçirdiğini belirterek sorumlularının cezalandırılmasını talep etti.
Ünlü şarkıcı Ümit Besen'in eşi Emel Besen, ikametinde bulunduğu sırada İzmir alan kodlu bir numara tarafından arandı. Hukuk bürosundan aradıklarını söyleyen kişi ünlü şarkıcının eşine borcundan dolayı arandığını söyledi.
Telefon dolandırıcılığının hedefi oldu: Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Emel Besen'le konuşan kişi, 'Nisan 2020 tarihinde internet üzerinden bir ürün siparişi verdiğinizi görüyoruz. Ürünün adresinize gönderildiğini ancak teslim edilmediği için ürünün iade edildiğini görüyoruz. Bu nedenle 120 liralık bir kargo bedeli ödemeniz gerekiyor. Aksi takdirde hakkınızda icra takibi başlatacağız' diye konuştu.
Emel Besen borcu olmadığını belirterek telefonunu kapattı ancak hukuk bürosundan aradığını iddia eden kişiler Besen'in peşini bırakmadı.