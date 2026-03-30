Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4. yılı... Sıfır Atık, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde dünyaya örnek olacak

RAKAMLARLA TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK KAZANIMLARI

GERİ KAZANIM ORANI 2025 YILINDA YÜZDE 37.53’E ÇIKTI

Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 2017 yılından bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.

Bugüne kadar;

-217 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildi.

-2017'de %13 olan geri kazanım oranını her yıl arttırarak 2024 yılında %36,08'e; 2025 yılında ise yüzde 37,53’e yükseltildi.

-Türkiye 2035 yılında geri kazanım oranı %60'a, 2053 yılında da %70’e çıkarmayı hedefliyor.

-28 milyon kişiye eğitim verildi.

90 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANDIRILDI

- 36,1 milyon ton kağıt-karton

- 10,2 milyon ton plastik

- 3,5 milyon ton cam

- 9,6 milyon ton metal ve

- 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlığımızdan lisans almış işletmelerce işlenerek ekonomiye kazandırıldı.

EKONOMİYE 365 MİLYAR TL KATKI

Proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte; toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlığımızdan çevre lisansı almış işletmelerce geri dönüştürülerek ülke ekonomisine 365 milyar TL katkı sağlandı.

-Toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer 270 milyar kWh enerji tasarrufu,

-İstanbul’un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer 2 trilyon litre su tasarrufu,

-Türkiye’deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eşdeğer 60 milyar litre petrol tasarrufu,

-Yaklaşık 55.000 futbol sahası büyüklüğünde bir alan (390 milyon m³) atık depolama yeri tasarrufu sağlandı.

-Türkiye’deki ormanların % 7’sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlenmiş ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salımına eşdeğer 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.