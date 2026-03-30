Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4. yılı... Sıfır Atık, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecinde dünyaya örnek olacak
Sıfır Atık Hareketi, 27 Eylül 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen proje, BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketine dönüştü. BM Genel Kurulu’nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu oylamada 30 Mart, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan olarak kabul edildi.
BU YILIN TEMASI GIDA İSRAFI
Bu yıl ‘uluslararası Sıfır Atık Günü’nün teması ‘gıda israfı’ olarak belirlendi. BM’deki ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ etkinliklerinde ana başlıklardan biri Türkiye’nin COP31 Başkanlığı ve ev sahipliği süreci olurken gıda israfının küresel boyutu hakkında bilgilendirmeler yapıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ nedeniyle New York’ta düzenlenen programlara katıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşen Bakan Kurum, Türkevi’nde 140’a yakın ABD’li iş insanı ve STK temsilcisinin katıldığı toplantıda Türkiye’nin COP31 vizyonunu ve Sıfır Atık başarısını anlattı.
BAKAN KURUM, BM GENEL KURULU’NDA TÜRKİYE’NİN COP31 VİZYONUNU ANLATACAK
Bakan Kurum, 27 Mart Cuma günü BM Genel Kurulu’nda Türkiye’nin COP31 ev sahipliği ve başkanlık sürecine ilişkin daimi temsilcilere bilgilendirme yaptı. Kurum, küresel çevre hareketi Sıfır Atık’ın COP31 sürecinde de önemli bir başlık olacağını, Türkiye’nin yine küresel bir sorumluluk anlayışıyla uluslararası sisteme güveni pekiştirmek için COP31 sürecinde de çaba sarf edeceğini anlattı.
RAKAMLARLA TÜRKİYE’NİN SIFIR ATIK KAZANIMLARI
GERİ KAZANIM ORANI 2025 YILINDA YÜZDE 37.53’E ÇIKTI
Türkiye, Sıfır Atık Hareketi ile 2017 yılından bu yana çevreden enerjiye, sera gazı salımından atık depolama alanına kadar pek çok alanda tasarruf sağlayıp hem ekonomiye hem de geleceğe yatırım yaptı.
Bugüne kadar;
-217 bin bina ve yerleşkede Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçildi.
-2017'de %13 olan geri kazanım oranını her yıl arttırarak 2024 yılında %36,08'e; 2025 yılında ise yüzde 37,53’e yükseltildi.
-Türkiye 2035 yılında geri kazanım oranı %60'a, 2053 yılında da %70’e çıkarmayı hedefliyor.
-28 milyon kişiye eğitim verildi.
90 MİLYON TON ATIK GERİ KAZANDIRILDI
- 36,1 milyon ton kağıt-karton
- 10,2 milyon ton plastik
- 3,5 milyon ton cam
- 9,6 milyon ton metal ve
- 30,6 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlığımızdan lisans almış işletmelerce işlenerek ekonomiye kazandırıldı.
EKONOMİYE 365 MİLYAR TL KATKI
Proje başlangıcından 2025 yılı sonuna kadar geçen süreçte; toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık, Bakanlığımızdan çevre lisansı almış işletmelerce geri dönüştürülerek ülke ekonomisine 365 milyar TL katkı sağlandı.
-Toplanan atıklardan 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer 270 milyar kWh enerji tasarrufu,
-İstanbul’un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer 2 trilyon litre su tasarrufu,
-Türkiye’deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eşdeğer 60 milyar litre petrol tasarrufu,
-Yaklaşık 55.000 futbol sahası büyüklüğünde bir alan (390 milyon m³) atık depolama yeri tasarrufu sağlandı.
-Türkiye’deki ormanların % 7’sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlenmiş ve yaklaşık 36 milyon aracın yıllık karbon salımına eşdeğer 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.
ADIM ADIM SIFIR ATIK SÜRECİ
EMİNE ERDOĞAN BM GENEL KURULUNA HİTAP EDEN İLK TÜRK LİDER EŞİ OLDU
Emine Erdoğan, BM 77. Genel Kurul’u marjında düzenlenen Sıfır Atık konulu, özel oturumda konuşma yaparak kurula hitap eden ilk Türk lider eşi oldu. Aynı toplantıda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" kurulacağını duyurdu. 12 Nisan 2023’te ise “BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu" resmen kuruldu. Başkanlığını Emine Erdoğan’ın yaptığı danışma kurulunda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Guy Bernard Ryder’in yanı sıra ABD, Sierra Leone, Şili, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Hollanda, Fas, Belçika ve Hindistan’dan 13 üye yer aldı.