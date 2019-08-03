Ulugöl Türkiye'nin en uzun ömürlü insanların yaşadığı 10 yer arasında
'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'na göre, 82 yıl olan ortalama yaşam süresi ile en uzun ömürlü kişilerin yaşadığı 10 yer arasında gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesindeki Ulugöl, ziyaretçi akınına uğruyor.
ORDU'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl'ü, her yıl yaklaşık 100 bine yakın yerli- yabancı turist ziyaret ediyor. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz" dedi.
Kent merkezine 74 kilometre uzaklıkta, 7 dönüm büyüklüğünde ve 80 metre derinliğindeki Ulugöl'ü ziyaret için bölgeye gelen yerli- yabancı turistler, doğasına hayran kalıyor.
Daha önce Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü tarafından çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Ordu'nun Gölköy ilçesi, Türkiyede en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterilmişti.
Daha sonra bilimsel çalışmalar yapılmaya başlandı. Bazı üniversite görevlileri ve akademisyenler, ilçede uzun yaşamın sırrını araştırıyor.