Ulugöl Türkiye'nin en uzun ömürlü insanların yaşadığı 10 yer arasında

ORDU'nun Gölköy ilçesinde bulunan Ulugöl'ü, her yıl yaklaşık 100 bine yakın yerli- yabancı turist ziyaret ediyor. Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, "Ulugöl'ü Türkiye'nin ve dünyanın en güzel turizm alanı yapmak istiyoruz" dedi.