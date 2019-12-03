Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor! Kritik saatlere girilmiş durumda

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu. Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarında 30 saat geride kaldı.