Uludağ'da kaybolan 2 dağcı aranıyor! Kritik saatlere girilmiş durumda
ULUDAĞ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcıyı arama çalışmaları sürüyor. Gece aramalarında termal ve gece görüş özelliğine sahip iki tespit uçağı kullanıldı. Ancak iki dağcıya ait herhangi bir iz bulunabilmiş değil.
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kayboldu. Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarında 30 saat geride kaldı.
Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan ailelerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle dün gece 02.30'da bölgede arama çalışmaları başlatıldı.
Aralıksız 30 saattir devam eden çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekipleri katılıyor.
Bursa Valiliği
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Aralık saat 02.30 sularında Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'tan (37) haber alınamadığı ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: