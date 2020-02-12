Uludağ'da herkes kaydı onlar gelin saçı yaptı

Bu zamana kadar farklı saç tasarımlarına imza atan İlkay ve Zeki Kurt kardeşler, yine sıra dışı bir saç tasarımı yaptı. Kendi sayfalarında paylaşacakları gelin ve kına saçı modellerinin tasarımlarını Uludağ'da eksi 5 derece yapan kardeşler, pistlerde kayak yapan ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Pistlerde ziyaretçiler kayak yaparken, Kurt kardeşler ise gelin ve kına saçı tasarımı yaptı.