Ulucanlar Cezaevi önündeki tarihi çeşmeden mahkumlara ait kesici aletler zulası çıktı

"Altındağ'da 135 yıllık Hapishane Çeşmesi ile yaklaşık 250 yıllık Öksüzce Çeşmesi'ni restore etmeye başladık. Ulucanlar Cezaevi müzemizin hemen yanındaki Hapishane Çeşmesi'nin restorasyonu sırasında bazı kesici aletler bulundu. Çeşmeden böyle bir şey çıkması bizi oldukça şaşırttı. Uzun yıllardır orada olduğu çok net. Çeşmeden çıkan kesici aletleri Ulucanlar Cezaevi Müzesinde bu tür aletlerin sergilendiği alana koyacağız."