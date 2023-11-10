Ulu Önder Atatürk'ü vefatının 85. yılı! Acı haber Resmi Gazete'de böyle duyurulmuştu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının üzerinden tam 85 yıl geçti. Türk milleti, 10 Kasım 1938’de saat 09.05’te Dolmabahçe’de hayata gözlerini yuman Atatürk’ü her yıl olduğu gibi bugün de tüm yurtta özlemle ve minnetle anacak? Atatürk'ün vefat haberi Resmi Gazete'de böyle yer almıştı...
Bugün, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü. Türk milletinin kurtuluş mücadelesinin lideri olan ve adeta ölüm kalım mücadelesi verilen bir süreçte milletin makûs talihini değiştiren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümü.
57 yıl süren yaşamında, yalnızca Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten bir komutan olarak değil, aynı zamanda gerçekleştirdiği devrimlerle de dâhi bir devlet adamı olarak tarihe geçen Atatürk, milletinin ve vatanının bağımsızlığı için yılmadan çalıştı ve girdiği her mücadeleden zaferle çıktı.
Askeri ve siyasi dehasıyla Türk ve dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Atatürk'ün sağlığı 1938 başlarında iyice bozulmaya başlamıştı ve kendisine siroz teşhisi konmuştu. Ne yazık ki giderek kötüleşen sağlığı tedavilere yanıt vermedi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05’te İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı’nda 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Daha 15 yaşında olan genç Türkiye Cumhuriyeti, kurucu liderini kaybetti.