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Ultra tehlikeli gıdalar listesi bu besinlererken ölüme neden oluyorlar

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Ultra tehlikeli gıdalar listesi bu besinlererken ölüme neden oluyorlar

Dünyada birçok kişi tarafından tüketilen "ultra işlenmiş gıdalar", erken ölümün önde gelen nedenlerindendir. Son bir çalışma, bu gıdaları tüketmenin 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 artırdığını gösterdi.

Ultra tehlikeli gıdalar listesi bu besinlererken ölüme neden oluyorlar

Uzmanların uzun süredir uyardığı ultra işlenmiş gıdalar, içerdiği yapay maddeler ve yüksek sodyum, trans yağ, şeker ve aromalar nedeniyle sağlığa zararlıdır. Yeni bir çalışma bu durumu ortaya koydu.

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Ultra tehlikeli gıdalar listesi bu besinlererken ölüme neden oluyorlar

ABD ve İngiltere'den alınan verileri içeren uluslararası çalışmada ekmek, kek ve kurabiye gibi ultra işlenmiş gıdaların tüketiminde her yüzde 10'luk artışın 75 yaşından önce ölme riskini yüzde 3 oranında artırdığı belirlendi.

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Ultra tehlikeli gıdalar listesi bu besinlererken ölüme neden oluyorlar

American Journal of Preventive Medicine’ye göre, tuz, şeker ve yağ erken ölümleri etkiliyor.

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Ultra tehlikeli gıdalar listesi bu besinlererken ölüme neden oluyorlar

ERKEN ÖLÜME NEDEN OLUYOR

ABD'de her yıl 124.107 erken ölümün ve İngiltere'de her yıl 17.781 ölümün bu besinlerden kaynaklandığı tespit edildi.

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