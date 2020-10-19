Ultra lüks yat Bodrum'a geldi! 190 bin litre mazot aldı
DÜNYANIN en iyi yatları arasında gösterilen 90 metre uzunluğundaki Cayman Adaları bayraklı ‘Dar’, gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.
Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen Hollanda'da yapılan Cayman Adaları bayraklı ‘Dar’, bu sabah Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkii sahilinde gezenlerin ilgi odağı oldu.
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Ultra mega yata, 6 tanker ile 190 bin litre mazot ikmali yapıldı.
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Yapılan yakıt ikmalinin değerinin 450 bin TL olduğunu öğrenildi.
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World Superyacht Awards 2019'da ‘yılın motor yatı’ seçilen agresif görünümlü bir köpek balığı sulietini andıran ultra mega yat ‘Dar’, biri ana suit olmak üzere 7 kabinde 14 misafir ağırlayabiliyor. Yatta 31 mürettebat görev yapıyor.
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