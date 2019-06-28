Ülkücü belediye başkanı makam arabası yerine minibüs kullanıyor
RİZE'de 'Ülkücü Başkan' olarak tanınan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi belediyeye giderken makam arabası yerine minibüs kullanıyor.
Rize'nin Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin belediyeye giderken minibüste çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) belediye başkanı seçilen İsmail Hakkı Çiftçi, göreve başladığı günden bu yana belediyeye gelip giderken makam aracı kullanmıyor.
'Ülkücü Başkan' olarak adlandırılan Çiftçi'nin belediyeye gelmek üzere bindiği minibüste bir vatandaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı diğer kullanıcılar tarafından da paylaşılınca Çiftçi bir anda sosyal medyada gündem oldu.
Çiftçi’nin takım elbiseli kravatlı bir şekilde minibüsün arka koltuğunda otururkenki fotoğrafı sosyal medyada defalarca paylaşılarak rekor kırdı. Sıradan bir şey olan minibüs kullanmanın halk tarafından ilgi ile karşılandığını belirten Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, tepkilere şaşırdığını söyledi.
Başkan Çiftçi, “Daha önceden de minibüs kullanıyordum, dolmuşla gidip geliyordum, yeni bir şey yapmadım. Bir arkadaşın dikkatini çekmiş, o fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. Ben zaten böyle yaşıyorum, belediye başkanı olmadan önce de böyleydim. Hemşehrilerimiz zaten beni biliyor” dedi.