Ülkücü belediye başkanı makam arabası yerine minibüs kullanıyor

Başkan Çiftçi, “Daha önceden de minibüs kullanıyordum, dolmuşla gidip geliyordum, yeni bir şey yapmadım. Bir arkadaşın dikkatini çekmiş, o fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. Ben zaten böyle yaşıyorum, belediye başkanı olmadan önce de böyleydim. Hemşehrilerimiz zaten beni biliyor” dedi.