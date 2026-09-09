Ülkeyi terk edene 1 milyon 750 bin TL verilecek!

BAŞKA UYGULAMALAR DA HAYATA GEÇİRİLDİ

Ülkedeki sıkılaşma adımları yalnızca maddi teşviklerle sınırlı kalmıyor. İsveç hükümeti daimi ikamet izinlerini kaldırarak izinlerin üç yılda bir yenilenmesi şartını getirdi. Bunun yanında vatandaşlık başvuruları için zorunlu dil ve genel kültür sınavı uygulaması başlatıldı.

Göçmenlerin İsveç tarihi, kraliyet ailesi ve geleneksel bayramlar gibi konularda sınandığı bu yeni sistemde Göç Bakanı Johan Forssell, vatandaşlığın sadece hak getirmediğini, beraberinde sorumluluklar da yüklediğini ifade etti.

Muhalefet ve insan hakları kuruluşları ise bu sert düzenlemelerin toplumdaki ayrışmayı derinleştirebileceği yönünde uyarılarda bulunuyor.