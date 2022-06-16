Ülkeyi sarsan cinayet: Ünlü gazeteci Amazonlar'da öldürüldü
Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlar'da öldürüldüğünü duyurdu. Ünlü gazetecinin Amazon ormanlarındaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede olduğu belirtilmişti.
Amazonas Eyaleti Federal Polis Şefi Alexandre Fontes, düzenlediği basın toplantısında gazeteci Philips ve uzman Pereira'nın kaybolmasının ardından gözaltına alınan Amarildo da Costa Pereira'nın Philips ve Pereira'yı öldürdüğünü ve ceset kalıntılarını gömdüğü yeri itiraf ettiğini açıkladı.
Bulanan ceset kalıntılarının adli tıpta incelenmesi için başkent Brasilia'ya gönderileceğini belirten Fontes, devam eden soruşturmanın gizliliği nedeniyle İngiliz gazeteci ile uzmanın ölüm sebebinin henüz açıklanmasının mümkün olmadığını söyledi.
Fontes, bulguların Philips ve Pereira'nın ateşli silahla öldürüldüğüne işaret ettiğini ancak kesin ölüm sebebinin incelemeler doğrultusunda belirleneceğini belirtti.
Gazeteci ve uzmanı öldürdüğünü itiraf eden Amarildo'nun kardeşi Oseney da Costa'nın da gözaltında bulunduğunu aktaran Fontes, Oseney'in cinayete ilişkin itirafta bulunmadığını ve Amarildo'nun itirafıyla şüpheli bir 3. kişinin de cinayete karışmış olabileceğini sözlerine ekledi.