Ülkenin en tehlikeli mahkumları 'Terörizm Hapishanesi'ne böyle götürüldü! Sadece beyaz külotla...
Onlar ülkenin en tehlikeli çete üyeleri... Daha önce de görüntüleri yayınlanmıştı. Orta Amerika ülkesi El Salvador'da binlerce çete üyesi ve kanun kaçağı ülkede yeni açılan "Terörizm Hapishanesi"ne taşındı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2 bin çete üyesinden oluşan ilk grubun ülkedeki yüksek güvenlikli yeni 'TErörizm Hapishanesi'ne nakledildiğini açıkladı. Yayınlanan fotoğraflarda çete mensuplarının üzerlerinde sadece beyaz şortlarla, yalın ayak hapishaneye girdiği görülüyor. O anlara ait yayınlanan görüntüler ise dünyada gündem oldu.
Suçla mücadeleye ağırlık veren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından ülkede yeni açılan “mega hapishanenin” açılışını duyurdu. 40 bin mahkumun kalabileceği hapishane ile ilgili konuşan Bukele 2 bin çete üyesi ve suçlunun bu hapishaneye nakledildiğini açıkladı.
Binlerce mahkumun nakledildiği açıklandı
Bukele, “Burası onların yeni evi olacak ve burada topluma daha fazla zarar veremeyecekler” dedi. Geçen yıl OHAL kararı alan Bukele suçla savaşmaya başlamıştı. Son aylarda 64 binden fazla mahkumun yakalandığı belirtildi.
El Salvador hükümeti mahkumların fotoğraflarını paylaştı. Bukele’nin kurmayları suçla mücadelenin devam edeceğini duyurdu.