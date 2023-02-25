Ülkenin en tehlikeli mahkumları 'Terörizm Hapishanesi'ne böyle götürüldü! Sadece beyaz külotla...

Suçla mücadeleye ağırlık veren El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele sosyal medya hesabından ülkede yeni açılan “mega hapishanenin” açılışını duyurdu. 40 bin mahkumun kalabileceği hapishane ile ilgili konuşan Bukele 2 bin çete üyesi ve suçlunun bu hapishaneye nakledildiğini açıkladı.