Ülkelerine dönen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda neye uğradıklarını şaşırdı
Her yıl olduğu gibi bu yaz da tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçi vatandaşlar ülkelerine dönmeye başladı. Karayolu ile ülkelerine dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçilere ise Edirne esnafı sürpriz yaptı.
Türkiye’de tatillerini geçiren gurbetçilerin çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüşlerini karayoluyla yaparak Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden gurbetçiler ise sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla uğurlanıyor.
Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç sınır kapısında anavatana veda etmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve devaimisk ikram edip ‘güle güle gidin’ dedi.
Aynı zamanda Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri uğurladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
Tatlı bir helalleşme: “Edirne’nin peynirini, ciğerini, kurabiyesini dağıtıyoruz onlara. Yani tatlı bir helalleşme var burada. Onlar da çok memnun. Artık önümüzdeki sene hoş geldin demek üzere güle güle diyoruz”