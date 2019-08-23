Ülkelerine dönen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda neye uğradıklarını şaşırdı

Ülkelerine dönen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda neye uğradıklarını şaşırdı

Her yıl olduğu gibi bu yaz da tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçi vatandaşlar ülkelerine dönmeye başladı. Karayolu ile ülkelerine dönmek üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen gurbetçilere ise Edirne esnafı sürpriz yaptı.

Ülkelerine dönen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda neye uğradıklarını şaşırdı - Sayfa 1

Türkiye’de tatillerini geçiren gurbetçilerin çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Dönüşlerini karayoluyla yaparak Kapıkule Sınır Kapısı’nı tercih eden gurbetçiler ise sazlı, sözlü, ciğer ve şekerlemeli ikramlarla uğurlanıyor.

112
Ülkelerine dönen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda neye uğradıklarını şaşırdı - Sayfa 2

Edirneli ciğerci esnafı Bahri Dinar ve şekerlemeci Arif Meriç sınır kapısında anavatana veda etmek için sıra bekleyenlere kentin meşhur lezzeti tava ciğer, badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve devaimisk ikram edip ‘güle güle gidin’ dedi. 

212
Ülkelerine dönen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda neye uğradıklarını şaşırdı - Sayfa 3

Aynı zamanda Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, gurbetle sılanın buluştuğu sıfır noktasında gurbetçileri uğurladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

312
Ülkelerine dönen gurbetçiler Kapıkule Sınır Kapısı'nda neye uğradıklarını şaşırdı - Sayfa 4

Tatlı bir helalleşme: “Edirne’nin peynirini, ciğerini, kurabiyesini dağıtıyoruz onlara. Yani tatlı bir helalleşme var burada. Onlar da çok memnun. Artık önümüzdeki sene hoş geldin demek üzere güle güle diyoruz”

412