Ülkelerin milli sporları! Dünya Türkiye'yi bu iki milli sporla tanıyor! Futbol değil...
Ülkelerin en meşhur spor dalları ortaya çıktı. Listede yer alan ülkeler arasında hangileri hangi sporla tanınıyor? İşte o liste...
Son yıllarda kültürel mirasın ve geleneklerin yeniden keşfi, birçok ülkenin kendi kimliğini yeniden gündeme taşımasına yol açıyor. İnsanlar artık geçmişten gelen değerleri ve özgün uygulamaları merak ediyor; bazı alanlarda ise bu merak, uzun süredir unutulmuş ya da gölgede kalan uygulamaların tekrar ortaya çıkmasına neden oluyor.
DÜNYA TÜRKİYE'Yİ BU İKİ MİLLİ SPORLA TANIYOR!
Araştırmalar, halk arasında gizli kalan bazı yöntemlerin aslında toplumun kolektif hafızasında derin bir yer tuttuğunu gösteriyor. İlgi çeken listede Türkiye'den iki spor yer aldı...
İŞTE ÜLKELERİN MİLLİ SPORLARI!
Buzkashi, Afganistan ve Orta Asya’da at sırtında oynanan geleneksel bir spordur; oyuncular bir keçi derisini veya topu alıp rakiplerinin alanına taşımaya çalışır. Amaç, topu belirlenen bir noktaya veya çizgiye götürerek puan kazanmaktır. Oyunda güç, denge ve at sürme becerisi ön plandadır; oyuncular birbirlerinin yolunu keserek veya topu kaptırmamaya çalışarak mücadele eder.