Ülkecek resmen donuyoruz! Kar kalınlığı 20 santimi aşacak: 9 kente yeniden kar ve fırtına uyarısı...
Türkiye genelinde resmen kar esareti yaşanıyor. Yurt genelinde kar ve fırtına etkisini sürdürürken Orhan Şen'den yeni uyarı geldi. Özellikle 9 kentte kar yağışı resmen hayatı felç edecek...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Orhan Şen’den peş peşe uyarılar geldi. 9 il için sarı kodlu alarm verilirken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması bekleniyor. İstanbul’da ise akşam saatlerinden itibaren kar yağışının şiddetlenmesi ve trafiğin durma noktasına gelmesi öngörülüyor. Yetkililer, buzlanma, don ve çığ riskine karşı vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Türkiye, yeni haftaya sert kış koşullarıyla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den peş peşe gelen uyarılar, birçok ilde hayatın durma noktasına gelebileceğini ortaya koydu. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle yetkililer vatandaşlara “zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” çağrısı yaptı.
METEOROLOJİ’DEN 9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Kar Kalınlığı 20 Santimetreyi Aşabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazartesi günü için Bitlis, Hakkari, Kastamonu, Siirt, Sinop, Van, Batman, Şırnak ve Bartın illerinde sarı kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde kar kalınlığının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkması bekleniyor. Uzmanlar; buzlanma, don olayı ve çığ riskine karşı özellikle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK SAAT VERİLDİ
Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için saat vererek uyardı. Megakentte hissedilen sıcaklık sıfır dereceye kadar düşerken, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurun yerini tamamen kara bırakması bekleniyor.
Özellikle Çekmeköy, Beykoz, Arnavutköy ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde kar örtüsü oluştu. Uzmanlara göre asıl risk akşam saatlerinde, kar yağışı şiddetini artıracak ve trafik durma noktasına gelebilecek.