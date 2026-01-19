Ülkecek resmen donuyoruz! Kar kalınlığı 20 santimi aşacak: 9 kente yeniden kar ve fırtına uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Prof. Dr. Orhan Şen’den peş peşe uyarılar geldi. 9 il için sarı kodlu alarm verilirken, kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması bekleniyor. İstanbul’da ise akşam saatlerinden itibaren kar yağışının şiddetlenmesi ve trafiğin durma noktasına gelmesi öngörülüyor. Yetkililer, buzlanma, don ve çığ riskine karşı vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.