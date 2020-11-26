Ülke şokta! İstilacı tür önüne geleni yiyor köpek büyülüğünde

Georgia Doğal Yaşam Departmanı yetkilileri hayvanın ABD’ye ilk kez 1990’lı yılların sonunda evcil hayvan ya da derisinden eşya yapılmak amacıyla getirildiğini ifade etti. Sahiplerinin onları terk etmesi nedeniyle de köpek boyundaki kertenkeleler, ABD habitatında tehditkar bir şekilde çoğalmaya başladı.