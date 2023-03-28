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Ülke şokta! 13 yaşındaki öğrenci,71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü

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Ülke şokta! 13 yaşındaki öğrenci,71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü

Meksika'nın Sao Paulo şehrinde bir okulda 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de yaraladı.

Ülke şokta! 13 yaşındaki öğrenci,71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü

Meksika'da Thomazia Montoro okulunda bıçaklı saldırı meydana geldi.Okula gelen 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklı saldırgan daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de bıçakla yaraladı. 

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Ülke şokta! 13 yaşındaki öğrenci,71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü

Olayın ardından saldırgan, eyalet polisi tarafından gözaltına alındı. 

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Ülke şokta! 13 yaşındaki öğrenci,71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü

Olayın yaşandığı sınıfta bulunan bir öğrenci, bıçaklı saldırganın önceki günlerde bir çocuk ile tartıştığını ve öğretmenin duruma müdahale ettiğini söyledi.

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Ülke şokta! 13 yaşındaki öğrenci,71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü
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