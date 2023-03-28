Ülke şokta! 13 yaşındaki öğrenci,71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü
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Meksika'nın Sao Paulo şehrinde bir okulda 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de yaraladı.
Meksika'da Thomazia Montoro okulunda bıçaklı saldırı meydana geldi.Okula gelen 13 yaşındaki öğrenci, 71 yaşındaki öğretmenini bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklı saldırgan daha sonra 3 öğretmeni ve 2 öğrenciyi de bıçakla yaraladı.
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Olayın ardından saldırgan, eyalet polisi tarafından gözaltına alındı.
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Olayın yaşandığı sınıfta bulunan bir öğrenci, bıçaklı saldırganın önceki günlerde bir çocuk ile tartıştığını ve öğretmenin duruma müdahale ettiğini söyledi.
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