Ülke genelinde eş zamanlı denetlenen günübirlik evlerde aranan yüzlerce kişi yakalandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelinde 17 bin 564 günübirlik ev denetlendi, aranan 603 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 286 ekipten oluşan 26 bin 412 personelin katıldığı denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işleticiye ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi.
Denetimler sonucunda 267 günübirlik işletmeci hakkında 1774 sayılı kimlik bildirme kanununa muhalefetten idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca 54 günübirlik işletmenin kapatılması için işlem yapıldı.
Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.