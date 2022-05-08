Ülke genelinde eş zamanlı denetlenen günübirlik evlerde aranan yüzlerce kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 81 ilde eş zamanlı olarak 7 bin 286 ekipten oluşan 26 bin 412 personelin katıldığı denetimlerde 6 bin 747 günübirlik işleticiye ait 17 bin 564 günübirlik ev kontrol edildi.