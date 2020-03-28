Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda devir teslim töreni Karaismailoğlu'ndan ilk açıklama

'Emaneti yeni bakanımıza devrediyorum'

Görevi devreden Turhan ise, görevde bulunduğu süre boyunca ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmet yaptıklarını belirterek, "Bu görevler kutsal görevler, bu görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için, milletimiz için fedakarlık yapılması gereken görevler. Bu görevi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni devlet sisteminde ilk kabinesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevini bize tevdi etmişlerdi. Önemli bir sorumluluk ve önemli bir görevdi. Bunun her zaman bilicinde olduk. Bizden önceki dönemlerde görev alan Bakanlarımız gibi ben de aldığım emaneti bugünden sonra bu görevi yürütecek olan yeni Bakan arkadaşımız Adil Karaismailoğlu’na devrediyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Turhan, görev yaptığı yaklaşık 20 aylık süre içerisinde önemli projeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.